82-летняя лётчица отправится в космос с самым богатым человеком планеты уже 20 июля

Наука и технологии
Сегодня в 10:01
82-летняя лётчица отправится в космос с самым богатым человеком планеты уже 20 июляОна может стать самым пожилым человеком, побывавшим на орбите
Уже 20 июля состоится полёт основателя Amazon Джеффа Безоса в космос. Проведёт это «мероприятие» его космическая компания Blue Origin. Именно этот факт позволил миллиардеру пригласить с собой 82-летнюю американку Уолли Фанк.
Больше всего она известна тем, что была в числе первых женщин, прошедших подготовку для космических полётов. Но, к сожалению, ей так и не удалось покинуть Землю, пишет The New York Times. Связано это с тем, что NASA и Конгресс США в конечном итоге приняли решение отказаться от привлечения женщин к космическим полётам.
Лишь спустя более двадцати лет, в 1983-м, другая девушка-астронавт Салли Райд всё же смогла совершить полёт в космос.
Что интересно, по итогу Уолли Фанк может стать стать самым пожилым человеком, побывавшим в космосе.