9 самых продаваемых моделей наушников России на начало 2023 года

9 самых продаваемых моделей наушников России на начало 2023 годаЕсть варианты на любой вкус и кошелёк
Ozon раскрыл топ продаваемых в России наушников. Среди них как модели всемирно известных брендов, так и новички.
Бюджетный класс:
- Hoco EW42
- Hoco F9
- Hoco F9-5
- Hoco Pro A3
Средний уровень:
- Samsung Galaxy Buds 2
- Huawei Freebuds 5i
Флагманы:
- Huawei FreeBuds Pro 2
- Soundcore Liberty 3 Pro
- Anker Soundcore Liberty 4
По словам главного редактора Ferra.ru Евгения Харитонова, Hoco сегодня занимают сегмент, который в борьбе за престиж бренда и более высокую маржу покинули Xiaomi, Realme, Honor и другие «раскрутившиеся» китайские бренды. А именно — нишу максимально дешёвых наушников без обмана в характеристиках и массового брака. Качество звука в таких моделях от силы среднее, разговорные микрофоны низкокачественные, автономность и дальность приёма не выдающиеся.
Но конкурентов у Hoco почти нет — в аналогичном бюджете (до 1500 рублей) встречаются либо поддельные наушники с логотипом известных брендов, либо проводные наушники, либо младшие модели TWS-наушников под брендами Lenovo, Realme и Honor Choice.
При этом бюджетные наушники Lenovo и Honor Choice по своей сути созданы сторонними компаниями-подрядчиками по лицензии — от именитых производителей в них только надпись, а качество в этом ценовом сегменте не отличается от Hoco.
Он также подчеркнул, что экстремальная популярность Samsung Galaxy Buds 2 — одно из чудес параллельного импорта. Это наушники 2021 модельного года, которые хлынули в российские маркетплейсы в огромном количестве в начале 2022-гопо цене в 4-5 тыс рублей при цене у федеральных ритейлеров (с ЕАС-сертификацией) в 10 тыс рублей.
Аналогично в Россию по бросовой цене попали имиджевые наушники Samsung Galaxy Buds Live, но эта модель из-за плохой шумоизоляции и необычного дизайна (наушники в форме фасолин) популярности не снискала.
Несмотря на солидное имя, это не флагманские наушники - настоящими флагманами уже в 2021 году были Galaxy Buds 2 Pro. При этом новые китайские наушники среднего уровня 2023 модельного года как минимум не хуже, но обходятся дешевле на 1000-1500 рублей. Однако сила бренда, доступная цена и отсутствие наушников-преемников в линейке Samsung (Galaxy Buds 3 до сих пор не представлены) сделали свое дело. Поэтому именно Buds 2 сегодня отняли у китайских брендов значительную часть рынка TWS-наушников среднего уровня и пользуются заслуженной популярностью.
Наушники конкурентов в лице Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo, OnePlus и (Anker) Soundcore не хуже, просто у Samsung и Huawei выше узнаваемость и, как следствие, популярность.
Евгений Харитонов подытожил, что в то же время флагманские наушники Sony, LG, Sennheiser, JBL и других брендов сейчас слабо представлены в рознице, а порог входа в TWS-наушники Apple AirPods с активным шумоподавлением начинается с болезненной отметки в 20 тысяч рублей, поэтому покупатели логичным образом выбирают продукцию китайских брендов, чьи аксессуары для ноутбуков и смартфонов они годами покупали ранее и оставались довольны качеством.