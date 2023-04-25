9 самых продаваемых моделей наушников России на начало 2023 года

Бюджетный класс:

Hoco EW42

Hoco F9

Hoco F9-5

Hoco Pro A3

Средний уровень:

Samsung Galaxy Buds 2

Huawei Freebuds 5i

Флагманы:

Huawei FreeBuds Pro 2

Soundcore Liberty 3 Pro

Anker Soundcore Liberty 4

По словам главного редактора Ferra.ru Евгения Харитонова, Hoco сегодня занимают сегмент, который в борьбе за престиж бренда и более высокую маржу покинули Xiaomi, Realme, Honor и другие «раскрутившиеся» китайские бренды. А именно — нишу максимально дешёвых наушников без обмана в характеристиках и массового брака. Качество звука в таких моделях от силы среднее, разговорные микрофоны низкокачественные, автономность и дальность приёма не выдающиеся.

Но конкурентов у Hoco почти нет — в аналогичном бюджете (до 1500 рублей) встречаются либо поддельные наушники с логотипом известных брендов, либо проводные наушники, либо младшие модели TWS-наушников под брендами Lenovo, Realme и Honor Choice.