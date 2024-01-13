90-местный электрический лайнер Elysian получит дальность полета 1000 км

Компания Elysian не планирует гигантский скачок в развитии аккумуляторных технологий для своего самолета E9X. Вместо этого они считают, что существующих усовершенствований, таких как ячейки Amprius емкостью 450 Втч/кг и «конденсированная» батарея CATL емкостью 500 Втч/кг, достаточно для достижения первоначальных целей. При дальнейшем совершенствовании они прогнозируют дальность полета в 1000 км, что позволит покрыть половину всех регулярных коммерческих рейсов.

В настоящее время считается, что батареи не подходят для больших авиалайнеров из-за ограничений по весу. Компания Elysian возражает, что это мнение обусловлено современными высокоэффективными конструкциями, построенными на основе традиционных реактивных двигателей. Они утверждают, что нужно черпать вдохновение в 1960-х годах, когда менее эффективным самолетам требовалось больше топлива, что схоже с энергетическими потребностями батарей.

Чтобы оптимизировать работу с батареями, E9X будет иметь меньший фюзеляж и более длинные крылья, чем обычные реактивные самолеты. Низко расположенные крылья, на которых размещается большая часть массы батареи и заднее шасси, призваны снизить вес планера и уменьшить сопротивление воздуха на 15%, что увеличит дальность полета.

При поддержке Panta Holdings в размере 10 миллионов долларов Elysian планирует совершить первый полет в 2033 году. Однако монументальная задача по разработке, созданию прототипа, тестированию и сертификации нетрадиционного авиалайнера требует миллиардов долларов, что представляет собой серьезное препятствие.