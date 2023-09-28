95% российских финансовых компаний внедрили ИИ в основные процессы

Согласно свежим данным, к 2030 году 11% мирового ВВП будет обеспечено за счёт данной технологии. Она ускоряет рабочие процессы, улучшает качество предоставляемых услуг и снижает риски, связанные с человеческим фактором.

Россияне активно взаимодействуют с ИИ в повседневной жизни: при онлайн-покупках, финансовых операциях, использовании навигаторов и голосовых помощников.

Отметим, что за прошедший 2022 год рынок искусственного интеллекта в России показал рост на 17%.

Интересный факт: до 95% компаний из финансового сектора уже интегрировали ИИ-технологии в свои основные процессы. Это подтверждает тенденцию к активному внедрению инноваций в данной сфере.

Тем не менее, эксперты отмечают, что, несмотря на множество передовых идей, сложностей вызывает их практическое внедрение.