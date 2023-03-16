А будут ли полёты в космос? Британская Virgin Orbit отправила всех сотрудников в неоплачиваемый отпуск

Как сообщается, это сделано в силу необходимости доработки плана по привлечению инвестиций, но конкретные причины приостановки работы не раскрываются. Известно, что в штате компании числится порядка 800 человек.

Предположительно, «отпуск» продлится до 23 марта, после этой даты руководство вернётся c информацией о дальнейших действиях. Зарплату сотрудникам выдадут позже обычного.

Также известно, что работать продолжит только «небольшая» команда. Но сколько в ней сотрудников и какие должности занимают эти люди, неизвестно.

После первых новостей о приостановке работы акции Virgin Orbit рухнули на 52%.