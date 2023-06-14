А говорили, может всё: ChatGPT не смог составить ни одного адекватного рецепта для веганов

Боту поставили задачу приготовить 100 веганских блюд для свиданий, десерты, весенние блюда. В итоге 99 блюд были приготовлены просто неадекватно — ни по виду, ни по вкусу есть это оказалось невозможно. Только одно блюдо было признано удавшимся, но и к нему у поваров были претензии.

В целом ChatGPT действовал стандартно: собрал и обобщил информацию из разных источников и на основании сформированных данных выдал «ответ». То есть алгоритмы делали всё чётко по предложенным в Сети рецептам, но, разумеется, без оценки, которую проводит повар во время приготовления, оценивая блюдо по запаху, вкусу, внешнему виду и т.д.

На подобный анализ, хотя и такая информация есть в Интернете, искусственный интеллект, «изменяющий миры», оказался банально неспособен. Хотя обычные роботы, запрограммированные на помощь повару, вполне справляются с этой задачей.

«Я представляю, что специально программированные роботы могут легко приготовить блюда на уровне шеф-повара со звездой Мишлен. Однако, когда дело доходит до создания благоразумных, а тем более инновационных и вкусных рецептов, эта технология оказалась слишком незрелой в своём развитии, чтобы последовательно достигать желаемых результатов», — заявила основатель и генеральный директор World of Vegan Мишель Цэн Гизмодо.