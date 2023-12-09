А как вообще работать? Volkswagen уволит 20% офисного персонала

Автопроизводитель в рамках новой стратегии планирует сэкономить порядка $10,8 млрд. Но компания не будет увольнять людей, а оформит частичную или досрочную пенсию.

Так в Volkswagen видят гуманизм на фоне новых процессов и вызовов, поскольку так или иначе для ряда производственных процессов в будущем понадобится меньше сотрудников.

Экономия коснётся и производства автомобилей: Volkswagen сократит производственный цикл с 50 до 36 месяцев, в том числе для более оперативной разработки новых модельных линеек.

Компания готовится и к массовому выпуску электрокаров, поэтому спешит оптимизировать все операционные процессы, отказываясь от масштабных долгосрочных проектов: не будет построен научно-исследовательский центр в Вольфсбурге, стоимость которого, — $862 млн. Это тоже к вопросу об экономии.

«В будущем нам придётся использовать меньше людей во многих областях Volkswagen», — подчеркнул в ходе интервью Шефер.