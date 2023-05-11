А как же санкции? Google скоро представит свой чат-бот Bard на русском языке

Ранее бот могли использовать только пользователи из США и Великобритании на английском языке, теперь же заявлено, что Bard будет «говорить» на русском, японском, корейском и ещё на 40 языках. Программа станет доступна в 180 странах.

ИИ будет подключаться к сервисам Google — Docs, Drive, Gmail и Maps. Кроме того, бот будет работать в связке с языковой нейросетью PaLM 2, которая специализируется на математике и логике.