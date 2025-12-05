А Китай тихой сапой: модель DeepSeek назвали претендентом на лучшую ИИ-модель

Достижения компании включают в себя настраиваемый механизм разреженного внимания для работы с длинными контекстами и расширенный конвейер обучения с подкреплением, обученный более чем 85 000 многоступенчатым задачам с использованием собственной системы agentic task synthesis (синтез агентурных задач).

Версия 3.2 доступна на сайте DeepSeek, мобильные приложения и API, в то время как версия 3.2-Speciale работает как движок только для рассуждений через временную конечную точку API, срок действия которой истекает 15 декабря 2025 года.

Цель DeepSeek — показать, что высококачественный ИИ может быть разработан без чрезмерных затрат, что побудит отрасль пересмотреть то, что достижимо и необходимо для обеспечения конкурентоспособности.