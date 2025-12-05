А Китай тихой сапой: модель DeepSeek назвали претендентом на лучшую ИИ-модель

А Китай тихой сапой: модель DeepSeek назвали претендентом на лучшую ИИ-модельРазработчики добиваются этого малыми средствами
В отличие от крупных американских лабораторий DeepSeek ставит во главу угла эффективность, добиваясь аналогичной производительности с помощью более доступного оборудования. Версия V3.2-Speciale превзошла GPT-5 во внутреннем тестировании и не уступает Gemini 3 Pro в решении сложных логических задач, о чем свидетельствуют высокие результаты на недавних международных соревнованиях: Международной математической олимпиаде и Международной олимпиаде по информатике 2025 года, а также результаты бенчмарков.
Достижения компании включают в себя настраиваемый механизм разреженного внимания для работы с длинными контекстами и расширенный конвейер обучения с подкреплением, обученный более чем 85 000 многоступенчатым задачам с использованием собственной системы agentic task synthesis (синтез агентурных задач).
Версия 3.2 доступна на сайте DeepSeek, мобильные приложения и API, в то время как версия 3.2-Speciale работает как движок только для рассуждений через временную конечную точку API, срок действия которой истекает 15 декабря 2025 года.
Цель DeepSeek — показать, что высококачественный ИИ может быть разработан без чрезмерных затрат, что побудит отрасль пересмотреть то, что достижимо и необходимо для обеспечения конкурентоспособности.