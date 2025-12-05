Наука и технологии
Опубликовано 05 декабря 2025, 09:45
1 мин.

А Китай тихой сапой: модель DeepSeek назвали претендентом на лучшую ИИ-модель

Разработчики добиваются этого малыми средствами
Китайская компания DeepSeek запустила две новые системы искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, DeepSeek V3.2 и V3.2-Speciale, утверждая, что они конкурируют или превосходят таких лидеров отрасли, как GPT-5 от OpenAI и Gemini 3 Pro от Google. Разумеется, на Западе компанию раскритиковали, заявив, что это невозможно, так как китайский ИИ «молодой», а разработка западных конкурентов ведётся годами.
А Китай тихой сапой: модель DeepSeek назвали претендентом на лучшую ИИ-модель

© Deepseek.com

В отличие от крупных американских лабораторий DeepSeek ставит во главу угла эффективность, добиваясь аналогичной производительности с помощью более доступного оборудования. Версия V3.2-Speciale превзошла GPT-5 во внутреннем тестировании и не уступает Gemini 3 Pro в решении сложных логических задач, о чем свидетельствуют высокие результаты на недавних международных соревнованиях: Международной математической олимпиаде и Международной олимпиаде по информатике 2025 года, а также результаты бенчмарков.

© Deepseek

Достижения компании включают в себя настраиваемый механизм разреженного внимания для работы с длинными контекстами и расширенный конвейер обучения с подкреплением, обученный более чем 85 000 многоступенчатым задачам с использованием собственной системы agentic task synthesis (синтез агентурных задач).

Версия 3.2 доступна на сайте DeepSeek, мобильные приложения и API, в то время как версия 3.2-Speciale работает как движок только для рассуждений через временную конечную точку API, срок действия которой истекает 15 декабря 2025 года.

Цель DeepSeek — показать, что высококачественный ИИ может быть разработан без чрезмерных затрат, что побудит отрасль пересмотреть то, что достижимо и необходимо для обеспечения конкурентоспособности.