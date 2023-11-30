А нейросеть — религия? Британские священники оказались беззащитны перед ИИ

А нейросеть — религия? Британские священники оказались беззащитны перед ИИК таким выводам пришли британские исследователи
В Британии священников назвали одной из наиболее беззащитных категорий перед ИИ. Министерство образования Великобритании привело результаты исследования «Влияние искусственного интеллекта на рабочие места и обучение в Великобритании». Как ни странно, 13 место в перечне наиболее уязвимых перед ИИ профессий досталось духовенству.
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Речь идёт о христианских конфессиях. При этом сами исследователи говорят, что результаты «нужно интерпретировать с осторожностью», потому что влияние технологий на религиозную традицию всё-таки вызывают некоторые сомнения.
Одним из триггеров изучения этой тематики стало проведение чат-ботом ChatGPT службы в Германии, которую посетили 300 прихожан. У части такая «служба» вызвала отторжение из-за того, что у технологии нет «ни сердца, ни души», а некоторые высказали удивление и восторженность, потому что были «приятно удивлены тем, насколько хорошо это работает».
«Оценка AIOE позволяет ранжировать рабочие места, чтобы показать, на какие рабочие места с большей или меньшей вероятностью повлияют достижения в области ИИ, основываясь на способностях, необходимых для выполнения работы», — сказано в отчёте.