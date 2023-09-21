А помните шум вокруг NFT? Они практически умерли — более 95% токенов перестали что-либо стоить

Из 73 257 NFT-коллекций , 69 795 имеют рыночную капитализацию, равную нулю эфира. Это означает, что почти 23 млн человек владеют активами, которые теперь не имеют никакой стоимости.

Исследователи подчёркивают, что текущая ситуация должна стать настоящим уроком для всех, кто был поглощён волнением вокруг NFT.

Несмотря на истории о продаже цифровых произведений искусства за миллионы долларов, реальность гораздо менее радужна. Рынок NFT полон неожиданных рисков и потенциальных убытков.

Напомним ,что в 2021-2022 годах он пережил настоящий бум, достигая в некоторые моменты $2,8 млрд в месячном торговом обороте.

Знаменитые коллекции, такие как Bored Apes и CryptoPunks, продавались за миллионы, а звёзды, вроде Стивена Карри и Снуп Догга, активно присоединялись к новому тренду. Однако сейчас рынок NFT испытывает спад, и многие токены стали абсолютно невостребованными.