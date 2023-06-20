«А потому, что ты дыня»: гастроэнтеролог дала рекомендации по выбору дыни

Лето в России — время появления сочных и ароматных дынь. Но не стоит спешить с покупкой, чтобы избежать проблем с желудком или даже пищевым отравлением. Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух из Лаборатории «Гемотест» объясняет, что незрелые дыни могут быть невкусными и даже вредными. Сезон зрелых дынь в России начинается позднее — в конце июля или начале августа, и продолжается до сентября. Если вы купите фрукт раньше, есть риск столкнуться с недозрелым плодом, который может вызвать расстройство пищеварения и отравление.

Однако, даже зрелая дыня может быть опасной, если она была выращена или хранилась неправильно. Екатерина Кашух советует покупать дыни в супермаркетах и крупных магазинах, где контролируется качество продуктов и соблюдаются условия хранения. В таких местах у фруктов также есть соответствующая документация, которую можно проверить. Маленькие торговые точки, такие как склады или автомобили, представляют больший риск, так как они часто не соблюдают санитарные нормы и условия хранения дынь.

Чтобы выбрать хорошую дыню в магазине, нужно обратить внимание на несколько признаков, которые отличают зрелый плод от недозрелого или перезрелого. Во-первых, обратите внимание на аромат — у недозрелой дыни он будет почти отсутствовать. Зрелая дыня должна иметь упругую, но не слишком твёрдую кожу — она должна слегка прогибаться при нажатии. Если дыня слишком твёрдая, она, вероятно, ещё не созрела.

Таким образом, следуя рекомендациям Екатерины Кашух, вы сможете выбрать качественную дыню в магазине. И помните, что правильный выбор дыни обеспечит вам вкусное и безопасное удовольствие в жаркое лето.