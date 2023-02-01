А поторговаться: Украина предложила взять у США не танки Abrams, а 400 тысяч беспилотников

Он подчеркнул, что лучше вместо 31 «Абрамса» стоимостью $400 млн сделать ставку на производство дронов-камикадзе, так как они дают «прекрасные результаты» в уничтожении техники. Эти аппараты дешевле, чем любая тяжёлая техника, и произвести на стоимость передаваемых танков можно 400 тысяч дронов. Стоимость одного дрона составляет $10–30 тысяч.

Геращенко заявил, что такие деньги — «копейки» по сравнению со стоимостью танков.

«Нам дают 31 танк Abrams стоимостью 400 миллионов долларов. За такую цену можно произвести 400 тысяч дронов-камикадзе. Каждый из дронов может понести килограмм взрывчатки», — заявил Геращенко.