А поторговаться: Украина предложила взять у США не танки Abrams, а 400 тысяч беспилотников

А поторговаться: Украина предложила взять у США не танки Abrams, а 400 тысяч беспилотниковГеращенко предложил собрать 400 тысяч беспилотников на $400 млн
На фоне анонсирования США передачи Украине танков Abrams советник главы МВД страны Антон Геращенко заявил, что вместо танков можно взять 400 тысяч ударных беспилотников.
Фото: Military.com
Он подчеркнул, что лучше вместо 31 «Абрамса» стоимостью $400 млн сделать ставку на производство дронов-камикадзе, так как они дают «прекрасные результаты» в уничтожении техники. Эти аппараты дешевле, чем любая тяжёлая техника, и произвести на стоимость передаваемых танков можно 400 тысяч дронов. Стоимость одного дрона составляет $10–30 тысяч.
Геращенко заявил, что такие деньги — «копейки» по сравнению со стоимостью танков.
«Нам дают 31 танк Abrams стоимостью 400 миллионов долларов. За такую цену можно произвести 400 тысяч дронов-камикадзе. Каждый из дронов может понести килограмм взрывчатки», — заявил Геращенко.