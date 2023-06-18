«А судьи кто»: Замглавы РКН, Вагнер, пожаловался на утечку своих персональных данных

Замглавы Роскомнадзора, Милош Вагнер, рассказал о некорректном использовании своих персональных данных, выразив свою обеспокоенность по этому поводу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он отметил, что после того, как посмотрел модель нового автомобиля на одном из сайтов и не оставил своих контактов, на следующий день получил звонок от дилера с предложением приобрести автомобиль. Вагнер подчеркнул, что в сети происходит скрытое наблюдение за людьми, и отметил возможность попадания медицинских и других важных данных в чужие руки, что нарушает приватность человека.

Ранее Вагнер уже сообщал о том, что с начала 2023 года в сети утекло около 200 миллионов записей о россиянах. Он также отметил, что ведомство работает над механизмом компенсации для пострадавших от утечек через портал «Госуслуги». В рамках этого механизма гражданам будет предоставлена возможность подать заявление о утечке персональных данных через портал и требовать компенсацию непосредственно от оператора, минуя судебный процесс. Таким образом, «Госуслуги» станут платформой для взаимодействия пострадавших и ответственных сторон в случае утечек персональных данных.

Эти высказывания Вагнера вызвали волну обсуждений и беспокойства на ПМЭФ. Проблема некорректного использования персональных данных становится все более актуальной и требует принятия соответствующих мер для защиты приватности граждан. Одним из путей решения проблемы может стать внедрение механизма компенсации через «Госуслуги», что позволит пострадавшим получить возмещение ущерба без необходимости обращаться в суд.