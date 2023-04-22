А теперь Sony: выручка российской «дочки» компании сократилась на 80%

Выручка российской «дочки» Sony в 2022 году сократилась на 80% — 4,5 млрд рублей против 23,2 млрд в 2021. А те деньги, которые компания заработала, были получены от продажи продукции, запчастей и оказания маркетинговых услуг.

По этим направлениям в России Sony заработала 4,2 млрд рублей, 22 млн и 307 млн соответственно.