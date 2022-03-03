А у нас Халк: в США создадут орудие для борьбы с беспилотниками, названное в честь молота Тора

Отметим, что комплекс получил своё название в честь молота бога Тора из скандинавской мифологии. На данный момент цена проекта составляет 26 млн долларов. За эти деньги компания создаст прототип комплекса, главной задачей которого станет борьба с малыми беспилотниками.

Выведение БПЛА из строя будет производиться при помощи микроволн. Сообщается, что новинка будет базироваться на технологии, которая ранее использовалась в микроволновой пушке Tactical High-Power Operational Responser (THOR).

Ожидается, что прототип Mjölnir будет поставлен заказчику уже в 2023 году.