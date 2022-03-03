А у нас Халк: в США создадут орудие для борьбы с беспилотниками, названное в честь молота Тора

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А у нас Халк: в США создадут орудие для борьбы с беспилотниками, названное в честь молота ТораПервый прототип появится уже в ближайшее время
В сети появилась информация о свежем контракте, заключённом между исследовательской лабораторией ВВС США и компанией Leidos. Последняя, в рамках соглашения, займётся разработкой антидронового комплекса Mjölnir.
Отметим, что комплекс получил своё название в честь молота бога Тора из скандинавской мифологии. На данный момент цена проекта составляет 26 млн долларов. За эти деньги компания создаст прототип комплекса, главной задачей которого станет борьба с малыми беспилотниками.
Выведение БПЛА из строя будет производиться при помощи микроволн. Сообщается, что новинка будет базироваться на технологии, которая ранее использовалась в микроволновой пушке Tactical High-Power Operational Responser (THOR).
Ожидается, что прототип Mjölnir будет поставлен заказчику уже в 2023 году.
Источник: Defence News