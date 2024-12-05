А вот и ответочка: Китай назвал американские чипы «небезопасными» и призвал отказаться от них

Это заявление стало ответом на недавние ограничения США, направленные против китайских производителей полупроводников.

Ассоциации утверждают, что чипы из США больше нельзя считать безопасными и надежными, и предлагают сосредоточиться на продукции местного производства или чипах компаний из других регионов.

Это заявление угрожает позициям NVIDIA, AMD и Intel, которые, несмотря на ограничения, продолжают работать на китайском рынке.

В ответ американская Ассоциация производителей полупроводников назвала обвинения Китая беспочвенными и призвала к сужению экспортных ограничений, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

Параллельно Китай ввел запрет на экспорт редкоземельных металлов, критически важных для ряда производств.