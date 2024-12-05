Наука и технологии
Опубликовано 05 декабря 2024, 07:22
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А вот и ответочка: Китай назвал американские чипы «небезопасными» и призвал отказаться от них

Торговые войны они такие
Четыре ведущие ассоциации Китая в сфере телекоммуникаций и цифровой экономики призвали компании страны отказаться от американских микрочипов.
А вот и ответочка: Китай назвал американские чипы «небезопасными» и призвал отказаться от них
© Ferra

Это заявление стало ответом на недавние ограничения США, направленные против китайских производителей полупроводников.

Ассоциации утверждают, что чипы из США больше нельзя считать безопасными и надежными, и предлагают сосредоточиться на продукции местного производства или чипах компаний из других регионов.

Это заявление угрожает позициям NVIDIA, AMD и Intel, которые, несмотря на ограничения, продолжают работать на китайском рынке.

В ответ американская Ассоциация производителей полупроводников назвала обвинения Китая беспочвенными и призвала к сужению экспортных ограничений, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

Параллельно Китай ввел запрет на экспорт редкоземельных металлов, критически важных для ряда производств.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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