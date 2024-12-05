А вот и ответочка: Китай назвал американские чипы «небезопасными» и призвал отказаться от них

Опубликовано 05 декабря 2024, 07:221 мин.
А вот и ответочка: Китай назвал американские чипы «небезопасными» и призвал отказаться от нихТорговые войны они такие
Четыре ведущие ассоциации Китая в сфере телекоммуникаций и цифровой экономики призвали компании страны отказаться от американских микрочипов.
Это заявление стало ответом на недавние ограничения США, направленные против китайских производителей полупроводников.
Ассоциации утверждают, что чипы из США больше нельзя считать безопасными и надежными, и предлагают сосредоточиться на продукции местного производства или чипах компаний из других регионов.
Это заявление угрожает позициям NVIDIA, AMD и Intel, которые, несмотря на ограничения, продолжают работать на китайском рынке.
В ответ американская Ассоциация производителей полупроводников назвала обвинения Китая беспочвенными и призвала к сужению экспортных ограничений, чтобы избежать дальнейшей эскалации.
Параллельно Китай ввел запрет на экспорт редкоземельных металлов, критически важных для ряда производств.