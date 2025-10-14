Наука и технологии
ABB и Nvidia создадут инфраструктуру для центров обработки данных будущего

Компании объединяются для разработки систем питания ИИ
Швейцарская компания ABB объявила о сотрудничестве с Nvidia для создания центров обработки данных нового поколения. Проекты будут сосредоточены на разработке энергоэффективных и масштабируемых систем электропитания. Они смогут справляться с растущими нагрузками, связанными с искусственным интеллектом (ИИ).
Новые решения ABB станут частью перехода Nvidia к 800-вольтовой архитектуре, которая позволит быстрее передавать энергию при меньших потерях. Это направление дополняет стратегию ABB, ориентированную на развитие электрических сетей и автоматизацию, спрос на которые активно растёт.

Мировой интерес к центрам обработки данных увеличивается на фоне стремительного распространения ИИ-сервисов. По оценкам ABB, к 2030 году совокупная мощность таких центров вырастет почти втрое — с 80 до 220 гигаватт, а общий объём инвестиций превысит 1 триллион долларов.

Около 40% научных разработок ABB в сфере электрификации уже сосредоточены на технологиях, критически важных для будущих дата-центров. Среди них — системы охлаждения, распределение постоянного тока, устройства защиты и новые электрические архитектуры, обеспечивающие стабильную работу мощных вычислительных комплексов.