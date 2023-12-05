Абонентам Билайна увеличили скорость интернета в Telegram

Билайн, увеличил скорость соединения с мессенджером Telegram на 500 Гбит/с, достигнув общей пропускной способности 1,4 Тбит/с. Это улучшение направлено на более равномерную загрузку сети и более качественное взаимодействие с популярным мессенджером.

Данные от операторского бизнеса свидетельствуют о том, что Telegram продолжает быть самым быстрорастущим интернет-сервисом в сети Билайн, занимая третье место по объёму трафика среди пользователей этого оператора. В третьем квартале 2023 года трафик в Telegram вырос на 50%, что делает его объем на 75% больше, чем у главного конкурента, WhatsApp*.

Этот рост трафика в Telegram превосходит общий рост интернет-трафика и даже превышает прирост трафика в других популярных сервисах, таких как YouTube, где увеличение составило всего лишь 15%. Увеличение пропускной способности стыков с Telegram позволяет пользователям более качественно использовать сервис, особенно в условиях растущей тяжести контента.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена