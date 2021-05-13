Абоненты 5G-операторов начали отказываться от Wi-Fi

Так, например, около 20% владельцев 5G-смартфонов стали реже подключаться к сетям Wi-Fi, говорится в отчёте. Также документ демонстрирует, что пользователи мобильных сетей пятого поколения чаще всего играют в облачные игры, а также активно используют AR-приложения.

При этом около 70% участников исследования ожидают, что 5G принесёт в их жизнь новые приложения и услуги, в основу которых лягут новейшие технологии. Таким образом, в ближайшем будущем мобильным операторам на полном серьёзе придётся озаботиться вопросом обоснования переплаты за подключение 5G абонентом.

Что интересно, специалисты Ericsson при этом выяснили, что клиенты готовы платить больше за мобильную сеть пятого поколения. Просто надо предложить им соответствующие 5G-услуги.