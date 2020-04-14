Абоненты Мегафона оформили подписку на платную рассылку вместо цифрового пропуска

В свою очередь представитель мобильного оператора уже подтвердил изданию, что номер 0250 еще утром 13 апреля был привязан к услуге платной рассылки. По словам оператора, власти Московской области до сих пор не обращались к нему за предоставлением доступа к услуге цифрового пропуска по данному номеру. В свою очередь Мегафон в крайне сжатые сроки отключил собственную услугу и дал обещание компенсировать все расходы, которые из-за SMS-рассылки понесли жители Подмосковья.

Напомним, что уже с 15 апреля текущего года в Подмосковье и Москве планируется запустить работу системы цифровых пропусков. С 13 же апреля жители подмосковного региона должны были получить возможность предварительно оформить разрешение на выход из дома.