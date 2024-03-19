Абоненты «Мегафона» жалуются на проблемы с домашним и мобильным интернетом

Пользователи замечают проблемы с работой сети у мобильного оператора «МегаФон», что подтверждают данные сайтов «Сбой.рф» и Downradar. Отмечаются проблемы с доступом в интернет и голосовой связью.

Жители различных регионов, включая Тверь, Чебоксары и Ростовскую область, высказались о проблемах с интернетом в сообществе «МегаФона» в социальной сети «ВКонтакте».

Представители оператора сообщили, что проблемы с проводным интернетом были устранены 18 марта, однако в настоящее время наблюдаются отдельные случаи локальной настройки оборудования. Количество жалоб на технические неполадки 18 марта превысило 2,2 тысячи, преимущественно из Москвы, Санкт-Петербурга и Самарской области. Оператор сообщил о частичном восстановлении сети к вечеру.