Абоненты МТС на юге России пожаловались на сбои в работе оператора

В основном жалобы поступают из Ростова-на-Дону, Краснодара, Сочи. При этом сбой «фрагментирован»: например, в Краснодаре в одних районах города связь работает нормально, в других сбоит. Есть жалобы и на то, что сервисы «не работают». Также абоненты сообщают, что «одна симка МТС работает, а другая – нет».

Оператор пообещал устранить сбой в ближайшее время.