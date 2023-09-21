Абоненты МТС на юге России пожаловались на сбои в работе оператора

20:19, 21 сентября 2023
1 мин.
Абоненты МТС на юге России пожаловались на сбои в работе оператораНо сбой частичный
Согласно многочисленным жалобам абонентов МТС в южных регионах России и данным сервиса «Детектор сбоев», у оператора ухудшился уровень сигнала и качество голосовой связи.
В основном жалобы поступают из Ростова-на-Дону, Краснодара, Сочи. При этом сбой «фрагментирован»: например, в Краснодаре в одних районах города связь работает нормально, в других сбоит. Есть жалобы и на то, что сервисы «не работают». Также абоненты сообщают, что «одна симка МТС работает, а другая – нет».
Оператор пообещал устранить сбой в ближайшее время.