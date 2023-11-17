Абоненты МТС смогут бесплатно раздавать интернет со смартфона с марта 2024 года

МТС принял решение отменить оплату за раздачу интернет-трафика для всех тарифов до конца февраля 2024 года. Эта новость была подтверждена представителями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Важно отметить, что отмена этой платы не повлияет на стоимость тарифов связи, поскольку раздача интернет-трафика считается использованием функций собственного устройства абонента, не являющейся услугой оператора связи.

Решение МТС отменить плату за раздачу интернет-трафика применяется ко всем тарифам с предоплаченными пакетами интернета. Это действие оператора связано с реакцией на ранее выявленные признаки нарушения антимонопольного законодательства, связанные с введением платы за раздачу интернета «большой четвёркой» операторов, включая «Мегафон», «Билайн», Tele2 и МТС. ФАС выявила нарушение запрета на злоупотребление доминирующим положением, навязывая невыгодные условия контрагентам.

Следует отметить, что после уведомления ФАС о нарушениях, МТС сообщила о неотягощенности интересов абонентов в своих действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика. Кроме того, другие операторы также планируют отменить эту плату в ближайшее время.