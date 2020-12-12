Абоненты МТС смогут настраивать минуты и гигабайты в новой подписке

В “НЕАТАРИФЕ” абоненты могут самостоятельно формировать пакет под собственные нужды, модифицируя его в любое время. Причем, стоимость цифровых сервисов, в числе которых ТВ, музыка, библиотека, а также дополнительных опций, таких как безлимитный тариф на мессенджеры и соцсети, зависит от подключенных минут и гигабайт. Так, чем больше последнего - тем дешевле первое.

”Переход от привычных тарифов к системе подписок сопровождается экономией для пользователей — теперь цифровые и развлекательные продукты в подписке дешевле, а услуги связи можно настроить с учётом любых предпочтений”, - поделилась директор по маркетингу экосистемы МТС Ольга Зиборова.