Абоненты МТС смогут проверить наличие утекших в сеть персональных данных

Компания МТС представила новый бесплатный инструмент в своём сервисе «Защитник», который поможет пользователям отслеживать утечки их персональных данных. Теперь клиенты смогут получать предупреждения, если их информация, будь то данные кредитных карт или пароли, окажется в руках мошенников. Кроме того, сервис предоставит советы по улучшению безопасности данных.

МТС сообщает, что за последние шесть месяцев данные примерно 83 миллионов пользователей подверглись утечкам, причём у 20 миллионов из них это произошло более одного раза. Утечки могут затрагивать такие важные сведения, как паспортные данные и пароли, что даёт мошенникам возможность использовать эту информацию для нелегальных действий, например, оформления кредитов или кражи средств.

Теперь, благодаря обновлению, абоненты МТС смогут через приложение «Мой МТС» в разделе «Защитник» следить за тем, где и когда их данные могли быть скомпрометированы. Андрей Бийчук, директор продукта «Защитник», отметил, что после утечек данные часто становятся целью спам-звонков, число которых может вырасти на 25%. Он добавил, что оперативное уведомление об утечке — ключ к защите от мошенничества, так как позволяет быстрее принять меры и предотвратить возможные угрозы.