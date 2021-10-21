Абоненты российских операторов смогут автоматически заполнять таможенную анкету при покупке товаров на AliExpress

Абоненты российских операторов смогут автоматически заполнять таможенную анкету при покупке товаров на AliExpressВсе благодаря сервису «Мобильный ID»
На сегодняшний день на AliExpress представлены товары более 350 тысяч продавцов, из них 275 тысяч зарубежных. Отметим, что для того, чтобы получить иностранную посылку в пункте выдачу пользователю нужно заполнить данные для таможенного оформления заказа. В то же время, благодаря «Мобильному ID» нет необходимости заносить эти данные вручную, можно загрузить все это автоматически. Для этого необходимо лишь ввести свой номер телефона и действовать в соответствии с инструкциями.
“«Мобильный ID» помогает интернет-площадкам упростить клиентский путь и в результате повысить конверсию продаж. Мы постоянно расширяем возможности «Мобильного ID» и рады, что теперь им могут воспользоваться клиенты AliExpress Россия”, – поделилась директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.