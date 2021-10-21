Наука и технологии
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Абоненты российских операторов смогут автоматически заполнять таможенную анкету при покупке товаров на AliExpress

Все благодаря сервису «Мобильный ID»
На AliExpress добавили поддержку сервиса «Мобильный ID», благодаря которому абоненты российских операторов могут автоматически заполнять таможенную анкету при покупке товаров в маркетплейсе.
Абоненты российских операторов смогут автоматически заполнять таможенную анкету при покупке товаров на AliExpress

На сегодняшний день на AliExpress представлены товары более 350 тысяч продавцов, из них 275 тысяч зарубежных. Отметим, что для того, чтобы получить иностранную посылку в пункте выдачу пользователю нужно заполнить данные для таможенного оформления заказа. В то же время, благодаря «Мобильному ID» нет необходимости заносить эти данные вручную, можно загрузить все это автоматически. Для этого необходимо лишь ввести свой номер телефона и действовать в соответствии с инструкциями.

«Мобильный ID» помогает интернет-площадкам упростить клиентский путь и в результате повысить конверсию продаж. Мы постоянно расширяем возможности «Мобильного ID» и рады, что теперь им могут воспользоваться клиенты AliExpress Россия”, – поделилась директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.