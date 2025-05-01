Абоненты Т-Мобайла и Билайна смогут проверить счёт телефона в приложении банка

Т-Банк добавил возможность отслеживать баланс мобильного телефона и пополнять счёт прямо в банковском приложении, теперь доступную и для абонентов Билайна. Ранее этой функцией могли пользоваться только клиенты Т-Мобайла. В будущем банк планирует подключить и других операторов, чтобы сделать сервис максимально удобным для всех пользователей.

С новым функционалом больше не нужно переключаться между приложением мобильного оператора и банковским сервисом. Проверить остаток или пополнить счёт можно в разделе «Платежи» — категория «Мобильная связь». Для удобства доступна настройка автоплатежей: счёт будет пополняться автоматически, когда баланс достигнет установленного минимума, или в указанный день месяца.

Руководитель отдела платежей Т-Банка Михаил Романов отметил, что новая функция стала частью стратегии «Дофамин-банкинга», нацеленной на упрощение повседневных задач. Директор по развитию Билайна Вячеслав Яхин подчеркнул, что компания всегда стремится к инновациям, и интеграция «Живого баланса» в Т-Банке позволяет экономить время и делает управление мобильной связью ещё проще.