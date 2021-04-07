Наука и технологии
Сегодня в 15:23
Абоненты Tele2 смогут менять непотраченные минуты на кино
Достаточно интересная возможность, которая в теории может стать популярной
Мобильный оператор Tele2 представил новую функцию. Теперь клиенты компании смогут обменять непотраченные минуты на любимый фильм. Главное, чтобы он был представлен в онлайн-кинотеатре Wink.
Цена одной «лишней» минуты на счету абонента будет равняться одной минуте фильма, рассказали представители оператора. Под действие новой программы подпадают любые доступные пользователю минуты: из основного пакета на тарифе, из перенесённых остатков или приобретённых на площадке «Маркет Tele2».
Для того, чтобы воспользоваться функцией, необходимо в личном кабинете перейти в раздел «Обмен минут на кино». Там нужно сделать выбор на киновитрине и подтвердить обмен. Подробнее о новой возможности можно почитать на сайте Tele2.