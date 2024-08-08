Абоненты Теле2 смогут узнать об утечке своих данных

Клиенты Теле2 теперь могут бесплатно проверить, не попали ли их личные данные в утечку, с помощью сервиса Solar AURA от ГК «Солар». Этот инструмент автоматически собирает информацию о том, какие данные, такие как ФИО, телефон, email, адрес и пароли, могли быть скомпрометированы, а также указывает возможные даты утечек и источники проблемы.

Эта услуга поможет абонентам понять, нужно ли менять пароли, а также обратить внимание на безопасность своих аккаунтов в социальных сетях. Чтобы воспользоваться этой функцией, достаточно зайти в личный кабинет на сайте или в приложении «Мой Tele2» и выбрать пункт «Проверка утечки ваших данных». Отчёт будет сформирован за считанные секунды и доступен в PDF-формате в течение 24 часов, а также будет предоставлена консультация от экспертов Solar AURA по защите данных.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому сервису Tele2, отметил, что в современном мире номер телефона стал ключевым идентификатором, который могут использовать мошенники. По его словам, новый сервис не только поможет пользователям защитить свои данные, но и напомнит им о необходимости осторожности при регистрации на различных сайтах.