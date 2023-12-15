Абоненты «Триколор» смогут смотреть спутниковое ТВ на смартфоне

Теперь в мобильном приложении «Второй экран» появилась новая функция, которая позволяет смотреть спутниковые телеканалы на смартфоне даже без приставки к интернету. Для этого достаточно привязать телефон к приставке по Триколор ID. Вы можете выбрать режимы трансляции: «зеркальный», где телевизор и смартфон показывают один и тот же канал, или «независимый», где они транслируют разные каналы. Если у вас в домашней сети есть двухтюнерная приставка, смартфон можно связать сразу с двумя телевизорами.

Теперь запустить трансляцию можно прямо из телегида, карточки канала или карточки передачи с помощью одной кнопки. Главное условие использования новой функции — телевизор и смартфон должны быть подключены к одной сети Wi-Fi, даже без доступа в интернет. Это позволяет удобно выбирать фильмы и смотреть их на большом экране вместе с семьёй или, наоборот, наслаждаться любимым контентом на смартфоне в независимости от предпочтений других.

Директор департамента новых продуктов «Триколор» Юлия Кудряшова подчёркивает, что теперь нет необходимости спорить о выборе фильма. Приложение даёт возможность выбрать интересное кино, узнать больше об актёрах и транслировать его на телевизоре через смартфон. Помимо этого, «Второй экран» позволяет использовать смартфон в качестве пульта от приставки, а также предоставляет голосовое управление для удобства.