Наука и технологии
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Acer откроет свой первый оффлайн магазин в России
22 мая
Тайваньская компания по производству компьютерной техники Acer откроет свой первый оффлайн магазин в России. В нем россияне смогут ознакомиться с продукцией производителя. Кроме того, для геймеров в нем предусмотрены специальные зоны.
Известно, что разметили первый оффлайн магазин Acer в России на четвертом этаже торгового центра «Авиапарк» в Москве. Его площадь составила 100 квадратных метров. Известно, что кроме продукции Acer в магазине можно будет увидеть технику суббрендов ConceptD, Predator и прочих.
“Здесь вы сможете проконсультироваться у специалиста, протестировать оборудование, получить дополнительную услугу по установке ОС, антивируса и другого софта, оформить покупку сразу из ассортимента магазина или получить помощь при оформлении заказа онлайне”, — поделился генеральный директор Acer в России Дмитрий Кравченко.
Отметим, что магазин будет открыт 22 мая.