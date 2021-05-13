Acer откроет свой первый оффлайн магазин в России

Известно, что разметили первый оффлайн магазин Acer в России на четвертом этаже торгового центра «Авиапарк» в Москве. Его площадь составила 100 квадратных метров. Известно, что кроме продукции Acer в магазине можно будет увидеть технику суббрендов ConceptD, Predator и прочих.

“Здесь вы сможете проконсультироваться у специалиста, протестировать оборудование, получить дополнительную услугу по установке ОС, антивируса и другого софта, оформить покупку сразу из ассортимента магазина или получить помощь при оформлении заказа онлайне”, — поделился генеральный директор Acer в России Дмитрий Кравченко.

Отметим, что магазин будет открыт 22 мая.