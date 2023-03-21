Acer представила электровелосипед со встроенным искусственным интеллектом

От одного заряда устройство способно проехать до 109 км, развивая скорость до 25 км/ч. Съёмный аккумулятор велосипеда также можно использовать в качестве портативной электростанции для зарядки мобильных устройств.

К сожалению, информации о цене, ровно как и о сроках релиза Acer ebii пока что нигде нет.