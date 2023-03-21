Наука и технологии
06:46, 21 марта 2023
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Acer представила электровелосипед со встроенным искусственным интеллектом

Интересное сочетание технологий!

Компания Acer представила свою новейшую разработку — свой первый электровелосипед с искусственным интеллектом.

Acer представила электровелосипед со встроенным искусственным интеллектом

Фото: Electrek

Называется модель ebii. Весит новинка почти 16 кг, а его отличительными особенностями стали «высококлассные компоненты», «ременная передача» и безвоздушные шины, снижающие риск срыва.

Ещё одной фишкой электрического велосипеда выступает встроенный ИИ. Он прогнозирует и контролирует передачу, используя датчики обнаружения столкновений для безопасности и бесконтактной разблокировки.

Acer представила электровелосипед со встроенным искусственным интеллектом

Electrek

От одного заряда устройство способно проехать до 109 км, развивая скорость до 25 км/ч. Съёмный аккумулятор велосипеда также можно использовать в качестве портативной электростанции для зарядки мобильных устройств.

К сожалению, информации о цене, ровно как и о сроках релиза Acer ebii пока что нигде нет.

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