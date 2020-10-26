Acer представила компьютер и ноутбуки для работы с 3D-графикой

Компьютер Acer ConceptD 300 представлен в двух модификациях. Так, одна работает на базе процессора Intel Core i5 10-го поколения, тогда как вторая построена на Core i7. В качестве видеокарты предлагаются Nvidia Quadro P2200, RTX 2070 Super и RTX 3070. В компьютере может использоваться до 64 ГБ оперативной памяти DDR4, до 4 ТБ на жёстком диске и до 1 ТБ на твердотельном накопителе. Минимальная стоимость компьютера начинается от 1300 евро.