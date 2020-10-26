Acer представила компьютер и ноутбуки для работы с 3D-графикой
Компьютер Acer ConceptD 300 представлен в двух модификациях. Так, одна работает на базе процессора Intel Core i5 10-го поколения, тогда как вторая построена на Core i7. В качестве видеокарты предлагаются Nvidia Quadro P2200, RTX 2070 Super и RTX 3070. В компьютере может использоваться до 64 ГБ оперативной памяти DDR4, до 4 ТБ на жёстком диске и до 1 ТБ на твердотельном накопителе. Минимальная стоимость компьютера начинается от 1300 евро.
Что касается ноутбуков, их характеристики практически идентичны особенностям компьютера. Acer ConceptD 7 оснастили Nvidia RTX 2080 Super Max-Q, тогда как для Pro версии доступны Quadro RTX 5000 Max-Q или Quadro RTX 3000. Есть несколько модификаций ноутбуков: на базе Core i5-10300H, Core i7-10750H и 10875H. Предполагается до 32 ГБ оперативной памяти и до 2 ТБ SSD. Время автономной работы достигает семи часов. Младшую модель оценили в 3 300 долларов, тогда как старшая стоит на 200 долларов дороже.