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Acer представила недорогие беспроводные наушники со встроенным проводом для зарядки
Достаточно удобный механизм, который стоит взять на вооружение и прочим производителям
Компания Acer представила сразу три новых модели беспроводных наушников: Gateway TWS и два варианта Acer TWS. Один из вариантов последнего имеет крайне интересную особенность, а именно встроенный зарядный кабель.
Gateaway TWS являются относительно премиальным девайсом. Их цена составляет 3,5 тыс рублей, они получили поддержку Bluetooth 5.0, порт USB-C для зарядки и 28 часов автономной работы вместе с кейсом (без него всего лишь 4 часа), сообщает GSMArena.
Куда интереснее в этом плане более дешёвая модель Acer TWS. Она представлена в двух вариантах, которые отличаются между собой лишь тем, какие имеют встроенные порты. Один из них оснащён встроенными USB-C и USB-A, в то время как другой имеет лишь встроенный USB-A. Стоят оба варианта одинаково — 2,5 тыс рублей. Оснащаются они примерно теми же «внутренностями», что и старшая модель, разве что Bluetooth в них версии 5.1.