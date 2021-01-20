Acer представила недорогие беспроводные наушники со встроенным проводом для зарядки

Куда интереснее в этом плане более дешёвая модель Acer TWS. Она представлена в двух вариантах, которые отличаются между собой лишь тем, какие имеют встроенные порты. Один из них оснащён встроенными USB-C и USB-A, в то время как другой имеет лишь встроенный USB-A. Стоят оба варианта одинаково — 2,5 тыс рублей. Оснащаются они примерно теми же «внутренностями», что и старшая модель, разве что Bluetooth в них версии 5.1.