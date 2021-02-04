Acer запустила в России продажу проектора для фанатов футбола

Максимальная яркость новинки составляет 4000 люмен, а контрастность достигает 10000:1. Заявлена поддержка технологии Dynamic Black, которая обеспечивает глубину черного цвета, а также технологии Acer ColorBoost3D, предоставляющей возможность точно настраивать цвета и оттенки посредством 6-сегментного “цветового колеса”. Также, благодаря технологии HDMI 3D, обеспечивается трехмерная картинка.

Особенностью проектора является наличие специального режима, предназначенного для фанатов футбола - Football Mode. Опция увеличивает насыщенность картинки, не теряя при этом ее максимальную четкость и реалистичность. Стоимость проектора Acer H6541BD на российском рынке составляет 45 030 рублей.