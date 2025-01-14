ADATA представила рекордной маленький внешний SSD с USB4 объемом до 8 ТБ

Новинка обеспечивает скорость чтения и записи данных до 4000 МБ/с, что делает ее не только самой быстрой в линейке ADATA, но и конкурентоспособной на общем рынке внешних накопителей.

SSD оснащен встроенным сканером отпечатков пальцев и доступен в версиях объемом до 8 ТБ. Помимо SE940, ADATA анонсировала SSD XPG MARS 970 Storm и Blade с интерфейсом Gen 5 M.2 NVMe, которые достигают скорости чтения до 14 ГБ/с и записи до 12 ГБ/с, а также портативные SR800 и SR820 с USB 3.2 Gen 2 и скоростями до 20 ГБ/с.

Дополняя линейку, компания представила SD-карту SDXC SD 8.0 Express с поддержкой PCIe 3.0 x2 и скоростями до 1600 МБ/с для чтения и 1200 МБ/с для записи.