AdBlock в реальной жизни: инженер создал блокировщик наружной рекламы для смарт-очков

Приложение работает в паре с умными очками Snap AR Spectacles пятого поколения и использует ИИ Google Gemini для распознавания рекламы в поле зрения.

После идентификации билбордов, логотипов или упаковок, приложение заменяет их красным квадратом с подписью бренда. Технология успешно блокирует постеры, вывески на улицах и даже бренды на еде.

По словам разработчика, проект пока на ранней стадии, но в будущем он планирует добавить возможность кастомизации блоков — например, заменять рекламу фотографиями или заметками пользователя.

Пока что приложение работает только на Snap Spectacles и использует открытые библиотеки компании. Для устройств вроде Apple Vision Pro или Oculus Quest аналогичные функции — дело будущего.

Да, AdBlock в офлайне официально стал реальностью.