Adeia обвинила AMD в нарушении десяти патентов на технологию 3D V-Cache

По данным истца, спор возник после нескольких лет безуспешных переговоров о лицензировании технологий. В центре разбирательства — технология 3D V-Cache, применяемая в процессорах Ryzen X3D, где к каждому вычислительному кристаллу добавляется 64 МБ кэш-памяти без пайки.

Считается, что AMD применяет методы семейства SoIC, разработанные TSMC. Adeia, ранее выделившаяся из компании Xperi, владеет обширным портфелем патентов, включая технологии DBI и ZiBond, которые уже лицензированы другими производителями микросхем.

Если суд признает претензии обоснованными, это может повлиять на будущие проекты AMD.