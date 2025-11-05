Adeia обвинила AMD в нарушении десяти патентов на технологию 3D V-Cache

Опубликовано 05 ноября 2025, 11:151 мин.
Adeia обвинила AMD в нарушении десяти патентов на технологию 3D V-CacheИск касается гибридного соединения микросхем
Компания Adeia подала иск против AMD в окружной суд Западного Техаса, заявив о нарушении десяти патентов, связанных с технологией гибридного соединения микросхем. Семь из них касаются методов гибридного соединения микросхем, относятся к техпроцессам производства чипов памяти и логических схем.
© AMD
По данным истца, спор возник после нескольких лет безуспешных переговоров о лицензировании технологий. В центре разбирательства — технология 3D V-Cache, применяемая в процессорах Ryzen X3D, где к каждому вычислительному кристаллу добавляется 64 МБ кэш-памяти без пайки.
Считается, что AMD применяет методы семейства SoIC, разработанные TSMC. Adeia, ранее выделившаяся из компании Xperi, владеет обширным портфелем патентов, включая технологии DBI и ZiBond, которые уже лицензированы другими производителями микросхем.
Если суд признает претензии обоснованными, это может повлиять на будущие проекты AMD.