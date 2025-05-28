Adidas и партнёров атаковали хакеры: произошла утечка данных

Как отмечает издание Retail Detail, розничные компании становятся жертвами кибератак, и последние месяцы принесли череду нарушений безопасности чувствительных данных. У Ahold Delhaize были скомпрометированы данные сотрудников, в то время как Marks & Spencer пришлось временно прекратить онлайн-деятельность после атаки. Harrods, Co-Op и Dior также подверглись утечкам данных, но финансовая информация якобы не пострадала.

Ситуация вынуждает компании принимать меры и предпринимать расследования для охраны данных и обеспечения безопасности клиентов. Однако серия прицельных кибератак на крупные технологические и торговые компании продолжается.