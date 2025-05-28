Adidas и партнёров атаковали хакеры: произошла утечка данных

Опубликовано 28 мая 2025, 00:001 мин.
Adidas и партнёров атаковали хакеры: произошла утечка данныхИ таких компаний много
Компания Adidas признала утечку данных из-за кибератаки на внешнего поставщика услуг для клиентов, но утверждает, что платёжные данные и пароли остались невредимы.
Как отмечает издание Retail Detail, розничные компании становятся жертвами кибератак, и последние месяцы принесли череду нарушений безопасности чувствительных данных. У Ahold Delhaize были скомпрометированы данные сотрудников, в то время как Marks & Spencer пришлось временно прекратить онлайн-деятельность после атаки. Harrods, Co-Op и Dior также подверглись утечкам данных, но финансовая информация якобы не пострадала.
Ситуация вынуждает компании принимать меры и предпринимать расследования для охраны данных и обеспечения безопасности клиентов. Однако серия прицельных кибератак на крупные технологические и торговые компании продолжается.
Источник:Retail Detail
Автор:Андрей Кадуков