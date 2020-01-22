Наука и технологии
Сегодня 17:21
Adidas начнёт производить кроссовки из пластиковых отходов
Чтобы остановить загрязнение Мирового океана
По словам представителей крупнейшего производителя спортивной одежды и обуви Adidas, более 50% полиэстера, использованного в продукции компании в этом году, будет изготовлено из переработанного материала, включая пластиковые отходы.
Кроме того, уже к 2024 году компания запланировала полностью перейти на переработанный полиэстер для производства всего ассортимента продукции бренда Adidas. Также Adidas заявила, что в рамках текущего года произведет порядка 15-20 млн пар обуви с использование переработанных пластиковых отходов, которые были собраны с пляжей и прибрежных территорий.
Таким образом немецкая компания намерена “остановить загрязнение Мирового океана”. Сообщается, что первая модель обуви, полностью произведенная из вторичных материалов поступит в продажу уже в следующем году.