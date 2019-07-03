Adidas похвалил Гитлера и разослал угрозы евреям

По сообщению CNN, группа хакеров взломала учетную запись Adidas и разослала тысячи фотографий с оскорбительными хэштегами на футболках. В их число вошли такие высказывания, как @InnocentHitler (“Гитлер не виноват”) и @GasAllJewss (“В газовую камеру евреев”).
”В рамках нашего партнерства с Arsenal мы узнали, что Twitter злоупотребляет механикой персонализации, которую мы изначально создавали, чтобы позволить фанатам получить футболки с их никнеймами”, — заявил представитель Adidas. По словам компании, все оскорбительные твиты уже были удалены.