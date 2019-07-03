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Adidas похвалил Гитлера и разослал угрозы евреям

Как всегда, во всем виноват искусственный интеллект
Компания Adidas провела новую рекламную кампанию, в рамках которой продвигала новую форум для футбольной команды Arsenal, спонсором которой и стал спортивный бренд. Для этого компания разработала искусственный интеллект, генерирующий изображения футболок с никнеймами пользователей, лайкнувших пост Adidas. Но что-то как всегда пошло не так.

По сообщению CNN, группа хакеров взломала учетную запись Adidas и разослала тысячи фотографий с оскорбительными хэштегами на футболках. В их число вошли такие высказывания, как @InnocentHitler (“Гитлер не виноват”) и @GasAllJewss (“В газовую камеру евреев”).

”В рамках нашего партнерства с Arsenal мы узнали, что Twitter злоупотребляет механикой персонализации, которую мы изначально создавали, чтобы позволить фанатам получить футболки с их никнеймами”, — заявил представитель Adidas. По словам компании, все оскорбительные твиты уже были удалены.

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