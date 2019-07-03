Adidas похвалил Гитлера и разослал угрозы евреям

Компания Adidas провела новую рекламную кампанию, в рамках которой продвигала новую форум для футбольной команды Arsenal, спонсором которой и стал спортивный бренд. Для этого компания разработала искусственный интеллект, генерирующий изображения футболок с никнеймами пользователей, лайкнувших пост Adidas. Но что-то как всегда пошло не так.