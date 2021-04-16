Adidas создал кроссовки из гриба и выпустит их в 2021 году

Представители Adidas акцентируют внимание на то, что абсолютно каждый этап создания Stan Smith «Mylo» является экологичным и безопасным для окружающей среды. При этом материал кроссовок описывается как максимально близкий к настоящей коже.

Старт продаж новинки не до конца известен. Ясно лишь, что случится это уже до конца 2021 года.