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Adidas создал кроссовки из гриба и выпустит их в 2021 году
Кто-то вынимает зарядки из комплекта поставки, а кто-то внедряет инновации во имя экологии
Всемирно известный бренд спортивной одежды Adidas представил интересную новинку. Stan Smith «Mylo» — это классический силуэт теннисной модели, который, правда, был сделан из мицелия грибов.
Новая технология является крайне экологичной, говорится в Twitter-аккаунте бренда. При этом выращивание самих грибов происходит в Нидерландах. За процесс отвечает достаточно небольшая ферма, коллаборирующая со стартапом Bolt Threads.
Представители Adidas акцентируют внимание на то, что абсолютно каждый этап создания Stan Smith «Mylo» является экологичным и безопасным для окружающей среды. При этом материал кроссовок описывается как максимально близкий к настоящей коже.
Старт продаж новинки не до конца известен. Ясно лишь, что случится это уже до конца 2021 года.