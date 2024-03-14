Adidas впервые за 30 лет закончил год с чистым убытком в 14 млн евро

Опубликовано 14 марта 2024, 13:30
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Adidas впервые за 30 лет закончил год с чистым убытком в 14 млн евроКак оказалось, из-за разрыва с Канье Уэстом
Всемирно известная компания Adidas отчиталась за 2023 год. Согласно финансовому отчёту, этот период завершился с чистым убытком в 14 млн евро впервые с 1992 года.
При этом основополагающей причиной для столь значительной суммы стала не общемировая экономическая повестка, а разрыв партнёрства со со знаменитым репером Канье Уэстом. Adidas и Уэст торговали продукцией совместного бренда Yeezy.
Причиной разрыва партнёрства с репером якобы стали его антисемитские высказывания, после чего Adidas сняла всю линейку кроссовок Yeezy с продажи на сумму $1,3 млрд. Кроме того, по подсчётам финансистов Adidas, из-за разрыва с Уэстом компания потеряла порядка 500 млн евро потенциальной выручки.