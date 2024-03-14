Adidas впервые за 30 лет закончил год с чистым убытком в 14 млн евро

При этом основополагающей причиной для столь значительной суммы стала не общемировая экономическая повестка, а разрыв партнёрства со со знаменитым репером Канье Уэстом. Adidas и Уэст торговали продукцией совместного бренда Yeezy.

Причиной разрыва партнёрства с репером якобы стали его антисемитские высказывания, после чего Adidas сняла всю линейку кроссовок Yeezy с продажи на сумму $1,3 млрд. Кроме того, по подсчётам финансистов Adidas, из-за разрыва с Уэстом компания потеряла порядка 500 млн евро потенциальной выручки.