Adidas выпустил наушники с 80-часовой автономностью и солнечной батареей

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Adidas выпустил наушники с 80-часовой автономностью и солнечной батареейКак тебе такое, AirPods Max?
А вы знали, что уже несколько лет Adidas активно выпускает собственные беспроводные наушники?
За это время компания сделала довольно качественный рывок. И свежая модель бренда, названная Adidas RPT-02 SOL, может похвастаться парой интересных особенностей.
Во-первых, новинка имеет удивительную автономность — от одного заряд наушники могут проработать до 80 часов. Для сравнения, у топовой модели Sony — WH-1000XM5 — данный показатель составляет всего лишь 40 часов.
Во-вторых, решение от Adidas может заряжаться от энергии Солнца. Эта функция реализована за счёт встроенной в корпус наушников солнечной панели.
Из прочего можно отметить защиту по стандарту IPX4, использование в конструкции 87% переработанного пластика и т.д. Цена новинки — 229 долларов.