Adidas выпустил наушники с 80-часовой автономностью и солнечной батареей

За это время компания сделала довольно качественный рывок. И свежая модель бренда, названная Adidas RPT-02 SOL, может похвастаться парой интересных особенностей.

Во-первых, новинка имеет удивительную автономность — от одного заряд наушники могут проработать до 80 часов. Для сравнения, у топовой модели Sony — WH-1000XM5 — данный показатель составляет всего лишь 40 часов.