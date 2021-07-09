Adidas выпустит беспроводные наушники, которые не нужно заряжать

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Adidas выпустит беспроводные наушники, которые не нужно заряжатьНо если очень сильно хочется, то можно
Несколько лет назад Adidas начала производить фирменные беспроводные наушники. И вот, внезапно, компания решила удивить всех, представив новинку, которую даже не придётся заряжать.
Модель, получившая название Adidas RPT-02 Sol, оснащена солнечной панелью. Именно она, как пишет Digital Trends, сможет заряжать наушники во время активностей на открытом воздухе.
Но в случае, если солнца поблизости нет, пользователи всё же смогут восполнить заряд самостоятельно. Для этого устройство оснастят разъёмом USB-C.
Аккумулятор Adidas RPT-02 Sol рассчитан примерно на 80 часов работы. Что же касательно цены новинки, то компания пока не может назвать точную сумму. Но она предлагает ориентироваться на 200-230 долларов (15-17 тыс рублей).
Выйдут наушники в первой половине 2022 года.