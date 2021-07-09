Adidas выпустит беспроводные наушники, которые не нужно заряжать

Но если очень сильно хочется, то можно

Несколько лет назад Adidas начала производить фирменные беспроводные наушники. И вот, внезапно, компания решила удивить всех, представив новинку, которую даже не придётся заряжать.