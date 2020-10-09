Наука и технологии
Сегодня 11:04
Adidas выпустит одежду из грибной кожи
Планируется, что случится это уже в 2021 году
Руководство Adidas объявило о том, что компания уже в ближайшее время выпустит одежду из так называемой грибной кожи. Делается это для уменьшения наносимого компанией вреда природе.
За создание новейшего материала будет отвечать стартап Bolt Threads, который и разработал грибную кожу Mylo на основе нитевидных корней грибов, сообщает The New York Times. А для того, чтобы компания могла успешно производить необходимое количество материала, Adidas инвестирует в Bolt Threads. К слову, помимо немецкого производителя спортивной одежды, в стартап вложится и канадская компания Lululemon.
Для того, чтобы произвести новейший материал, специалисты выращивают корни грибов прямо поверх слоя опилок. В дальнейшем “паутина”, мицелия подвергается дублению, окраске и выделыванию — примерно такие же процессы проходит и более привычная всем нам кожа. Ожидается, что первые изделия с использованием Mylo поступят в продажу уже в 2021 году.