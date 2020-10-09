Adidas выпустит одежду из грибной кожи

Для того, чтобы произвести новейший материал, специалисты выращивают корни грибов прямо поверх слоя опилок. В дальнейшем “паутина”, мицелия подвергается дублению, окраске и выделыванию — примерно такие же процессы проходит и более привычная всем нам кожа. Ожидается, что первые изделия с использованием Mylo поступят в продажу уже в 2021 году.