Администрации торрент-трекера дали до 4,5 лет тюрьмы за слив «Неудержимых 3» до премьеры

В Великобритании приговорили четырёх человек к тюремному заключению сроком до 4,5 лет за организацию и сайта с торрент-трекером, на котором выкладывались пиратские копии фильмов, иногда даже до их выхода в прокат.

Самым известным таким случаем стал слив в сеть «Неудержимых 3» в формате так называемого DVD-скринера за три недели до премьеры в июле 2014 года.

В дополнение к тюремному сроку, администрация торрента должна выплатить студии Lionsgate Films и членам Американской киноассоциациии (MPAA) 11,2 миллионов долларов, в том числе и за «выход» раньше времени «Неудержимых 3». Количество скачиваний до премьеры в августе составило «миллионы».

Осуждённые, 40-летний Стивен Пеграм, 37-летний Марк Роллин, 54-летний Пол Тейлор и 42-летний Алан Стивенсон, были частью организованной группы, загружавшей фильмы на не слишком известный торрент-сайт TheFoundry.name, двое из них оплачивали хостинг, другие — готовили контент, раздавали пользователям и поддерживали бесперебойную работу сайта.