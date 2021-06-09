Администрация Байдена отреагировала на заявление России о планах выйти из проекта МКС

Псаки отметила, что космос — это одна из областей, в которых США и Россия исторически сотрудничали. При этом она признала, что ей требуется время, чтобы разобраться в вопросе и выяснить, о каких санкциях идёт речь, пишет РИА Новости.

Напомним, что ранее Рогозин заявил, что если санкции в отношении РКЦ «Прогресс» и ЦНИИмаш сохранятся, то выход нашей страны из проекта МКС станет проблемой Соединённых Штатов. По мнению главы госкорпорации, в таком случае это будет уже ответственность американской стороны.