Администрация Байдена отреагировала на заявление России о планах выйти из проекта МКС

Наука и технологии
Сегодня в 11:04
Администрация Байдена отреагировала на заявление России о планах выйти из проекта МКСБудем ждать более подробный комментарий
Джен Псаки, официальный представитель Белого дома, отвечала на вопросы журналистов в рамках брифинга. Один из комментариев, который её попросили дать, касался заявления главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о планах России выйти из проекта МКС из-за санкций.
Псаки отметила, что космос — это одна из областей, в которых США и Россия исторически сотрудничали. При этом она признала, что ей требуется время, чтобы разобраться в вопросе и выяснить, о каких санкциях идёт речь, пишет РИА Новости.
Напомним, что ранее Рогозин заявил, что если санкции в отношении РКЦ «Прогресс» и ЦНИИмаш сохранятся, то выход нашей страны из проекта МКС станет проблемой Соединённых Штатов. По мнению главы госкорпорации, в таком случае это будет уже ответственность американской стороны.