Администрация Байдена попытается выдать все деньги Samsung по Закону о чипах

Bloomberg со ссылкой на источник в Белом доме уточняет, что указанный закон предполагает исчерпывающее выделение средств на проекты, которые связаны со снижением инфляции, законом об инфраструктуре и другими пунктами. Одной из целей действий нынешнего президента является заключение соглашения с Intel и Samsung.

В «Законе о чипах и науке» закреплена целенаправленная и программная помощь этим компаниям для наращивания ими производства чипов в США и локализации производства — в случае с Samsung.

«Следующие два месяца станут критическими для более чем 20 компаний, которые всё ещё находятся в процессе. Некоторые из них, в том числе Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и GlobalFoundries Inc., завершили переговоры и ожидают, что вскоре объявят о результатах, сообщили люди, знакомые с ситуацией. Другие компании, такие как Intel, Samsung и Micron Technology Inc., по словам других людей, которые попросили не называть их имён, поскольку разговоры носят частный характер, всё ещё работают над некоторыми существенными деталями своих контрактов», — сказано в материале.